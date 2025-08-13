INSS suspende contrato com banco após denúncias de irregularidades
Agibank é acusado de interceptar chamadas e dificultar acesso a serviços
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o contrato com o banco Agibank após denúncias de irregularidades. A instituição foi acusada de interceptar chamadas feitas para a central do INSS, redirecionando-as para seu próprio atendimento. Isso impedia aposentados e pensionistas de acessar informações sobre benefícios e registrar reclamações.
Além disso, o banco teria convocado segurados para ir às suas lojas sob pretextos enganosos relacionados a descontos supostamente feitos por entidades associativas. Também foram feitas acusações de que o Agibank induziu clientes a contratarem empréstimos indevidos e recusou pedidos de portabilidade de benefícios.
O INSS está revisando contratos com todos os bancos autorizados a realizar pagamentos de benefícios. A instituição garante que segurados não serão prejudicados pela suspensão e orienta quem teve pedidos de portabilidade recusados a procurar a ouvidoria. O Agibank nega as acusações e afirma que não redireciona chamadas feitas para o telefone oficial do INSS.
Por que o INSS suspendeu o contrato com o banco Agibank?
O INSS suspendeu o contrato com o banco Agibank após denúncias de irregularidades, incluindo a acusação de que o banco interceptava chamadas destinadas à central do INSS, redirecionando-as para seu próprio atendimento.
Quais são as principais irregularidades denunciadas contra o Agibank?
As irregularidades denunciadas incluem a convocação de segurados para ir às lojas do banco sob pretextos enganosos sobre descontos, induzimento de clientes a contratarem empréstimos indevidos e recusa em atender pedidos de portabilidade de benefícios.
O INSS está tomando alguma medida em relação aos outros bancos?
Sim, o INSS está revisando os contratos com todos os bancos que estão autorizados a realizar pagamentos de benefícios.
Como o Agibank respondeu às acusações?
O Agibank nega as acusações e afirma que não redireciona chamadas feitas para o telefone oficial do INSS.
