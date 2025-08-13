INSS suspende contrato com banco após denúncias de irregularidades Agibank é acusado de interceptar chamadas e dificultar acesso a serviços JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA INSS suspendeu contrato com o Agibank após denúncias de irregularidades.

Banco foi acusado de interceptar chamadas e dificultar acesso a serviços do INSS.

Agibank teria induzido clientes a contratarem empréstimos indevidos e feito convocatórias enganosas.

INSS revisa contratos com bancos e garante que segurados não serão prejudicados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o contrato com o banco Agibank após denúncias de irregularidades. A instituição foi acusada de interceptar chamadas feitas para a central do INSS, redirecionando-as para seu próprio atendimento. Isso impedia aposentados e pensionistas de acessar informações sobre benefícios e registrar reclamações.

Além disso, o banco teria convocado segurados para ir às suas lojas sob pretextos enganosos relacionados a descontos supostamente feitos por entidades associativas. Também foram feitas acusações de que o Agibank induziu clientes a contratarem empréstimos indevidos e recusou pedidos de portabilidade de benefícios.

O INSS está revisando contratos com todos os bancos autorizados a realizar pagamentos de benefícios. A instituição garante que segurados não serão prejudicados pela suspensão e orienta quem teve pedidos de portabilidade recusados a procurar a ouvidoria. O Agibank nega as acusações e afirma que não redireciona chamadas feitas para o telefone oficial do INSS.

Por que o INSS suspendeu o contrato com o banco Agibank?

O INSS suspendeu o contrato com o banco Agibank após denúncias de irregularidades, incluindo a acusação de que o banco interceptava chamadas destinadas à central do INSS, redirecionando-as para seu próprio atendimento.

‌



Quais são as principais irregularidades denunciadas contra o Agibank?

As irregularidades denunciadas incluem a convocação de segurados para ir às lojas do banco sob pretextos enganosos sobre descontos, induzimento de clientes a contratarem empréstimos indevidos e recusa em atender pedidos de portabilidade de benefícios.

O INSS está tomando alguma medida em relação aos outros bancos?

Sim, o INSS está revisando os contratos com todos os bancos que estão autorizados a realizar pagamentos de benefícios.

‌



Como o Agibank respondeu às acusações?

O Agibank nega as acusações e afirma que não redireciona chamadas feitas para o telefone oficial do INSS.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!