Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (1º): Estados Unidos devem começar amanhã a aplicar tarifas recíprocas a todos os parceiros comerciais. Aqui, Senado aprova projeto que permite sanções a países que adotarem taxas sobre produtos brasileiros. Integrantes de torcida organizada do Palmeiras são presos por ataque a ônibus com torcedores do Cruzeiro. Compras em sites estrangeiros já estão mais caras em nove estados brasileiros. Pesquisa diz que é preciso ficar pelo menos 30 minutos longe das telas antes de dormir para não atrapalhar o sono. No Brasileirão, enquanto alguns técnicos estão em paz com a torcida, outros tentam recuperar a confiança. E no Santos, a expectativa é para a recuperação de Neymar que está há quase um mês sem jogar.