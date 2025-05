Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (1º): Ministro Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor. Aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave preocupa autoridades em mais da metade das capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, polícia prende chefe de quadrilha que vendia anabolizantes pelos Correios. Donald Trump substitui o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos. O JR mostra quem é Gilberto Waller Júnior, escolhido por Lula para assumir a presidência do INSS. Morre no Rio a cantora Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira.