Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (1º): Na volta dos trabalhos no Supremo, discursos em defesa de Alexandre de Moraes. Ministro diz que julgamento do golpe vai continuar mesmo com sanções impostas pelos Estados Unidos. Donald Trump diz que Lula pode ligar para ele quando quiser e declara amor ao povo brasileiro. Oposição pede para Lula descer do palanque e começar a negociar com o governo americano. Países pressionam Brasil a mudar cidade sede da COP 30 por causa dos preços abusivos de hospedagem. Justiça italiana decide manter prisão da deputada Carla Zambelli. E como funciona o comércio ilegal de joias e relógios de luxo.