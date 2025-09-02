Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/09/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (1º): Vai começar o primeiro julgamento de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Praça dos Três Poderes e sede do STF já tem segurança reforçada. Forte terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. O JR explica as mudanças que vão facilitar a devolução do Pix em casos de golpes e fraudes.