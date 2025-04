Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (2): Donald Trump anuncia pacote de tarifas para diversos países e produtos brasileiros terão cobrança de 10% nos Estados Unidos. O JR te ajuda a entender como fica o comércio mundial e se algo muda para o seu bolso. Câmara dos Deputados reage ao tarifaço e aprova projeto que permite retaliação. Supremo Tribunal Federal proíbe revista íntima, considerada vexatória, em presídios do país. Criminoso que matou arquiteto após roubo em São Paulo têm a prisão decretada. No futebol, pesquisa exclusiva aponta qual técnico é o favorito da torcida brasileira para assumir a seleção.