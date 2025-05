Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (2): Presidente Lula escolhe Wolney Queiroz para substituir o ministro da Previdência, Carlos Lupi. Presidente do INSS discute ações para ressarcir aposentados vítimas de fraudes. Casos de estupro virtual ameaçam a vida de crianças e adolescentes e preocupam autoridades. China admite que pode negociar tarifas sobre produtos importados com os Estados Unidos. Você vai ver por que vender o carro sem regularizar os documentos pode dar muita dor de cabeça. No domingo, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam em jogo que marca o reencontro de Gabigol com o rubro-negro. E um dos maiores músicos do Brasil, o maestro João Carlos Martins, vai se despedir dos palcos internacionais.