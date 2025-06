Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (2): Motociclista é perseguido e morto em posto de combustíveis em São Paulo. Ministro da Fazenda discute solução para o aumento do IOF e cita necessidade de reformas. Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina para as distribuidoras. Ministro Alexandre de Moraes marca interrogatório do ex-presidente Bolsonaro e outros réus acusados de tentativa de golpe. Rússia e Ucrânia fecham acordo para troca de prisioneiros de guerra. No futebol, Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira.