Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (2): Governo apresenta ao STF plano para reembolsar vítimas de fraudes do INSS. Presidente Lula chega à Argentina para a cúpula do Mercosul, horas depois de confirmar acordo com países da Europa. Marina Silva sofre ataque de deputados em sessão na Câmara. Nos Estados Unidos, rapper é condenado por envolvimento com a prostituição, mas é absolvido de crimes mais graves. Europa já registra oito mortes por causa do calor extremo. No Brasil, Santa Catarina tem a menor temperatura do ano: dez graus abaixo de zero. E no futebol, clubes corrigem erros e recuperam jogadores machucados, de olho no Brasileirão.