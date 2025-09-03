Logo R7.com
Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/09/2025

No primeiro dia de julgamento, relator do caso critica interferências externas e diz que impunidade não é opção

Íntegras|Do R7

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (2): No primeiro dia de julgamento, relator do caso critica interferências externas e diz que impunidade não é opção. Procurador-geral Paulo Gonet diz que golpe estava em curso e pede a condenação dos réus. Ao vivo de Brasília, o que disseram os advogados de defesa, os ministros do STF e como funcionou o esquema de segurança.

