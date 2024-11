Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (2): Senado analisa projeto de lei que prevê a criminalização do uso de cerol em todo o país. Menino de 5 anos morto após ser atingido por bala perdida é enterrado no Rio de Janeiro. RJ: arrastão na Linha Vermelha termina com três pessoas baleadas. Primeiro semestre deste ano tem 133 agentes de segurança vítimas de morte violenta.