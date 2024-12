Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/12/2024

Veja a edição completa do JR desta segunda (2) com os seguintes destaques: Ministro do Supremo Flávio Dino libera emendas parlamentares, mas com restrições ao Congresso. Dólar bate novo recorde e fecha o dia valendo mais de R$ 6. Nos Estados Unidos, Joe Biden concede perdão presidencial ao próprio filho por compra ilegal de arma e sonegação fiscal. Botafogo e Palmeiras entram em semana decisiva na busca pelo título do Brasileirão.