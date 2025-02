Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (3): São Paulo enfrenta o terceiro dia de enchentes e transtornos. Chuva também alaga cidades na região metropolitana e no interior paulista. Quatro agentes da segurança pública do Rio de Janeiro são mortos em 48 horas. Na volta do ano judiciário, presidente do Supremo defende a união dos Três Poderes. Em mensagem ao Congresso, presidente Lula reafirma compromisso com equilíbrio fiscal. Estados Unidos suspendem taxação a produtos do México e do Canadá por um mês. No futebol, Neymar faz primeiro treino pelo Santos antes da reestreia.