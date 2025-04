Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (3): No dia seguinte ao tarifaço de Trump, bolsas de valores caem nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No Brasil, dólar fecha o dia em queda e atinge menor valor desde outubro de 2024. Lula afirma que vai tomar todas as medidas possíveis para defender empresas e trabalhadores brasileiros. Governo antecipa 13º salário de aposentados do INSS para abril e maio. No futebol, Fluminense anuncia a volta do técnico Renato Gaúcho. O título pernambucano do Sport antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.