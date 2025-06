Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (3): Governo e Congresso fecham acordo para medidas alternativas ao aumento do IOF, mas anúncio fica para domingo. Presidente Lula volta a defender a regulamentação das redes sociais. Procuradoria geral da República pede prisão preventiva de Carla Zambelli depois de deputada sair do Brasil. Jovem de 17 anos morre depois de comer bolo envenenado na Grande São Paulo. Sob o comando de Ancelotti, seleção brasileira viaja ao Equador em busca de recuperação nas eliminatórias para a Copa do Mundo.