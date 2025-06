Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (4): STF volta a julgar a responsabilidade das redes sociais por conteúdo publicado. Ministro Alexandre de Moraes determina prisão de Carla Zambelli e pede inclusão da deputada na lista de procurados da Interpol. Banco Central lança o Pix automático para contas recorrentes e boletos. Peça de roupa pode ajudar a polícia a desvendar a morte de empresário encontrado em buraco no Autódromo de Interlagos. Já estão valendo as tarifas de 50% cobradas pelo Estados Unidos sobre aço e alumínio importados. Passageiros enfrentam longas filas e atraso na inspeção de bagagens no aeroporto internacional do Rio. Em Guayaquil, seleção brasileira de Ancelotti faz os últimos ajustes antes do duelo contra o equador, vice-líder na tabela.