Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (04): Além de prisão domiciliar, ministro Alexandre de Moraes determina a apreensão de todos os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro. A dois dias do tarifaço a produtos brasileiros, governo ainda não definiu plano de contingência para ajudar setores atingidos. Nos Estados Unidos, arrecadação bate recorde por causa das tarifas sobre as importações. Por causa de viagem aos Estados Unidos, Moraes manda colocar tornozeleira eletrônica em senador Marcos Do Val. Suspeito de matar mulher em condomínio de alto padrão em Alphaville é preso na grande São Paulo. O Jornal da Record mostra como um adolescente que teve uma parada cardíaca e ficou quase dez minutos sem batimentos, conseguiu se recuperar sem nenhuma sequela.