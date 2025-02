Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (5): Organização criminosa roubava petróleo bruto em dutos da Petrobras no Rio de Janeiro. Brasileiros compram ingressos e descobrem golpe ao chegar a parques na Disney. Teto de igreja desaba e mata turista em Salvador (BA). Com transmissão ao vivo da RECORD, Neymar volta a campo pelo Santos depois de 12 anos longe da Vila Belmiro.