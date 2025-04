Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/04/2025

Chuva intensa atinge o Sudeste do Brasil e deixa Petrópolis (RJ) em estado de alerta para deslizamentos. Duas cidades do interior do Amazonas decretam emergência após cheia do rio Madeira. Aeroportos dos Estados Unidos começam a cobrar taxa de 10% sobre produtos importados de outros países. Driblando a Fome realiza ação na Bahia pela quarta vez e distribui cestas básicas para centenas de famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!