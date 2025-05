Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (5): INSS abre processo contra entidades investigadas por descontos indevidos de aposentados. Governo estuda plano para ressarcir vítimas de fraude. Presidente Lula demite Cida Gonçalves e escolhe Márcia Lopes para o Ministério das Mulheres. Polícia prende mais um suspeito de integrar quadrilha especializada em roubo de mansões em São Paulo. Nos Estados Unidos, começa o julgamento de rapper acusado de estupro e tráfico sexual. Donald Trump oferece pagamento a imigrantes ilegais que deixarem os estados unidos voluntariamente. E no futebol, Flamengo perde a invencibilidade e a liderança do Campeonato Brasileiro, que agora tem Palmeiras no topo da tabela.