Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (5): Interpol inclui o nome de Carla Zambelli na lista de procurados. Ex-presidente Bolsonaro diz que enviou R$ 2 milhões para ajudar o filho Eduardo nos Estados Unidos. Polícia Federal investiga atuação de deputado licenciado contra autoridades brasileiras. Polícia refaz os últimos passos do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos. Com forte esquema de segurança, chefão do PCC é levado a hospital para fazer exames no joelho. Temporal de granizo deixa carro atolado e interdita rodovia no sul do país. E no futebol, enquanto decide se fica no Santos, Neymar não treina para renovar visto americano.