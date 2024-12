Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/12/2024

Veja a edição completa do JR desta quinta (5) com os seguintes destaques: Policial militar que jogou homem de ponte em São Paulo é preso. Ministro Dias Toffoli vota para que redes sociais sejam responsabilizadas por conteúdo criminoso publicado. Acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul está perto de ser oficializado. No futebol, definição do campeão brasileiro fica para a última rodada.