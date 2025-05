Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (6): Presidente Lula chama ministros e presidente do INSS para discutir ressarcimento a vítimas de descontos indevidos. STF torna réus sete acusados de espalhar notícias falsas em tentativa de golpe de Estado. Brasil sobe cinco posições em ranking da ONU que avalia expectativa de vida, renda e escolaridade. Em visita à Casa Branca, primeiro-ministro do Canadá diz que país não está à venda, e Trump reage com provocação. Cientistas alertam para fungo que pode se espalhar com aquecimento global e causar milhões de mortes. Motorista que atropelou vigilante e fugiu sem prestar socorro é preso em São Paulo. Habilitação está cassada desde 2021. No futebol, Red Bull Bragantino encosta no líder Palmeiras e empurra o Flamengo para a terceira colocação.