Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/08/2025

Começa a valer tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos

Íntegras|Do R7

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (06): Começa a valer tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Sem conseguir avançar em negociações com americanos, governo federal apela à organização mundial do comércio. Lula descarta ligação, mas pesquisa inédita revela que 64% dos brasileiros acham que presidente deveria falar com Trump. Ainda sem apresentar medidas concretas, ministro da Fazenda afirma que governo vai apoiar pequenos produtores. Aliados de Jair Bolsonaro mantêm ocupação na Câmara e no Senado e travam votações no Congresso. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, libera a visita de parentes à casa do ex-presidente. Multidão ignora presença da polícia e avança sobre caminhão para saquear carga de carne no Rio. E a imagem do resgate de idoso no litoral de São Paulo depois das fortes chuvas.

