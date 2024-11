Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/11/2024

Veja a edição completa do JR desta quarta (6) com os seguintes destaques: Donald Trump é eleito presidente dos EUA. Onda republicana muda o cenário político e garante a maioria na Câmara e no Senado. Kamala Harris parabeniza Trump e diz que vai ajudar na transição. Presidente Lula deseja sorte ao novo presidente americano. E ainda: os detalhes do relatório que investiga Bruno Henrique por possível manipulação em esquema de apostas.