Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/12/2024

Veja a edição completa do JR desta sexta (6) com os seguintes destaques: Mercosul e União Europeia fecham acordo de livre comércio depois de 25 anos de negociações. STF mantém ministro Alexandre de Moraes como relator do processo da suposta tentativa de golpe. Preso um dos integrantes da quadrilha que assassinou delator do PCC em São Paulo. E ainda: briga pela artilharia do Brasileirão fica para a última rodada.