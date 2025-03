Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (7): Economia brasileira cresce em 2024, impulsionada pela indústria e setor de serviços. Alto custo do transporte de alimentos ameaça as ações do governo para conter a inflação. Presidente Lula diz que pode tomar medidas mais drásticas contra o aumento dos preços. Peritos recolhem material genético em carro que teria sido usado na morte de adolescente em São Paulo. Clubes e CBF se unem para manifestar repúdio ao episódio de racimo contra um jogador do Palmeiras no Paraguai. Fim de semana será de clássicos decisivos nos estaduais pelo país. Domingo e segunda tem Paulistão na tela da RECORD.