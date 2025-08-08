Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (07): Aliados de Bolsonaro desocupam o plenário, e Senado aprova isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos. Com autorização do Supremo, ex-presidente recebe o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vice-presidente Geraldo Alckmin se encontra com representante da Embaixada dos Estados Unidos para discutir taxação de produtos brasileiros. Donald Trump comemora início do tarifaço que vai atingir quase 70 países. Lei Maria da Penha completa 19 anos e força-tarefa prende quase 400 pessoas em todo o país. Polícia faz operação contra influenciadores que promoviam jogos de azar e teriam faturado 40 milhões de reais. E o Jornal da RECORD faz um alerta para a sua saúde: metade dos brasileiros com colesterol elevado não sabe do problema.