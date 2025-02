Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (8): Incêndio atinge fábrica de óleo às margens da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Crianças ficam ilhadas durante a chuva e passam a noite dentro de ônibus escolar no Paraná. Terroristas libertam mais três reféns israelenses sequestrados durante invasão em 2023. No futebol, os gols do sábado pelo Brasil. A expectativa para o jogo de um torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Documentário conta detalhes inéditos da vida de Vicente Matheus, o folclórico ex-presidente do Corinthians.