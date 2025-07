Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (8): Donald Trump volta a ameaçar países do BRICS com taxa de 10% sobre exportações. Presidente Lula reage e diz que o Brasil não aceita intromissão. Deputado Junior Mano é alvo de operação da PF por suspeita de fraudes em licitações. 47 pessoas são presas em esquema de lavagem de dinheiro que usava empresas de bebida como fachada. Investigação aponta excesso de velocidade em acidente que matou o jogador português Diogo Jota e o irmão. Na série especial: como criminosos criam empresas de fachada em prédios sofisticados para enganar as vítimas.