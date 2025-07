Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (9): Donald Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Presidente americano também envia carta a Lula com críticas a processo contra Jair Bolsonaro. Na mensagem, presidente americano menciona suposta censura do STF e diz que Brasil vive uma caça às bruxas. Governo brasileiro marca reunião de emergência para avaliar impactos da nova tarifa sobre a economia. Laudo de perícia esclarece detalhes da morte da brasileira que caiu em vulcão na Indonésia. Rússia realiza o maior ataque contra a Ucrânia com mais de 720 drones. E na série especial, você vai ver como golpistas conseguem burlar sistemas de reconhecimento facial para roubar dados de idosos.