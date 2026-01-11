Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/01/2026
Rio de Janeiro entra em nível três de alerta para calor
Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (10): Rio de Janeiro entra em nível três de alerta para calor. Temperatura deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul, com chuva de granizo e provoca alagamentos. Donald Trump assina decreto para proteger receita do petróleo da Venezuela. Na reportagem especial: os obstáculos que o país enfrenta em ciência e inovação por causa dos cortes no orçamento de universidades. O Paulistão 2026 começa com um clássico regional: Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10).
Últimas
Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/01/2026
União Europeia aprova acordo de livre comércio com o Mercosul
Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/01/2026
Lula veta integralmente projeto que reduz penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado
Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/01/2026
EUA apreendem mais dois navios petroleiros, incluindo um com bandeira russa
Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/01/2026
EUA voltam a negar invasão à Venezuela e defendem ação policial
Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/01/2026
Nicolás Maduro alega inocência e diz ser "um prisioneiro de guerra" em tribunal de Nova York
Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/01/2026
Nicolás Maduro e a esposa já estão em solo americano e vão ser julgados em tribunal federal de Nova York
Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/01/2026
Moraes autoriza visitas permanentes de filhos do ex-presidente na PF
Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/01/2026
Bolsonaro recebe alta e volta a cumprir pena na PF em Brasília
Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/12/2025
Laudo confirma que sete pessoas internadas na Bahia foram contaminadas por metanol após consumo de bebidas
Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/12/2025
Jair Bolsonaro segue internado em Brasília e faz novo procedimento cirúrgico para conter soluços
Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/12/2025
Mais de 100 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais durante o feriado de Natal
Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/12/2025
Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques chega a Brasília e é levado para penitenciária da Papuda
Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/12/2025
Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal rompe tornozeleira e é preso no Paraguai
Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/12/2025
Isenção de IPVA em São Paulo vai gerar economia para 80% dos motociclistas