Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/01/2026

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (10): Rio de Janeiro entra em nível três de alerta para calor. Temperatura deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul, com chuva de granizo e provoca alagamentos. Donald Trump assina decreto para proteger receita do petróleo da Venezuela. Na reportagem especial: os obstáculos que o país enfrenta em ciência e inovação por causa dos cortes no orçamento de universidades. O Paulistão 2026 começa com um clássico regional: Portuguesa e Palmeiras se enfrentam neste sábado (10).