Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (10): Cesta básica ficou mais cara em 14 capitais brasileiras, em fevereiro. Dia de tensão e queda nas bolsas dos Estados Unidos, Europa e Brasil. Em Brasília, Lula oficializa Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais; e Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde. Volodymyr Zelensky chega a Arábia Saudita para reunião que pode dar início a um acordo de paz na Ucrânia. E no futebol, Palmeiras e São Paulo decidem quem vai disputar a final do Paulistão contra o Corinthians.