Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (10): Campanha nacional de vacinação contra a gripe quer reduzir internações e mortes por doenças respiratórias. Presidente Lula desembarca em Pequim com objetivo de fortalecer parcerias comerciais com o gigante asiático. Índia acusa Paquistão de romper cessar-fogo depois de uma série de explosões na região. Corpo de bombeiros do Rio ganha centro de treinamento capaz de simular situações de perigo. Na Bahia, autoridades tentam capturar elefante-marinho flagrado no litoral do estado. E no futebol, a preparação de Botafogo e Internacional para o duelo de amanhã (11) com transmissão da RECORD, R7 e Playplus.