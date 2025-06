Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (10): em depoimento, Bolsonaro admite ter mostrado minuta a comandante do Exército, mas nega tentativa de golpe e pede desculpas a ministros do STF; ministro da Fazenda propõe alíquota fixa no IR para aplicações financeiras; operação policial fecha vias expressas, assusta passageiros e deixa quatro feridos no RJ; polícia refaz passos de empresário encontrado morto em autódromo de SP. E veja também: os preparativos para a volta do Brasileirão na quinta (12) com Fortaleza e Santos se enfrentando na tela da RECORD, R7 e PlayPlus.