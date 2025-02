Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (11): Graças a desconto na conta de luz, inflação de janeiro é a menor desde o início do Plano Real. Governo brasileiro quer saída diplomática para a taxação do aço e alumínio que entram nos Estados Unidos. Rio Grande do Sul tem recorde de calor e cidades gaúchas lideram lista de locais mais quentes do Brasil. No Rio, fãs de Shakira recebem água para enfrentar fila de show debaixo de quase 40ºC. Os prejuízos provocados pelas tempestades de verão. Israel diz que vai retomar guerra contra o Hamas se reféns não forem libertados até sábado (15). No futebol, a preparação de Corinthians e Santos para o clássico.