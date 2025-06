Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (11): ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se irrita com deputados e acusa parlamentares de fugirem do debate; líder do PT diz que MP com alternativas ao IOF deve sair até esta quinta (12); STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdo publicado; onda de frio derruba as temperaturas na região sul; Donald Trump confirma acordo comercial com a China, incluindo a permissão para entrada de estudantes nos EUA. E veja também: no futebol, o Santos encara o Fortaleza com a missão de quebrar um jejum de 41 anos sem vencer o rival na capital cearense.