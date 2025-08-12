Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (11): Influenciador é suspeito de expor menores de idade em show na internet. Caso repercute e presidente da Câmara decide pautar projetos para proteger crianças e adolescentes nas redes. Polícia investiga mulheres que teriam dopado turistas no Rio de Janeiro. Presidente Lula reúne ministros para definir plano de ajuda a produtores afetados pelo tarifaço americano. Conversa entre Fernando Haddad e secretário do Tesouro dos Estados Unidos é cancelada. Donald Trump declara emergência na capital americana e aciona a Guarda Nacional. E o Jornal da Record mostra o relato de um jovem que ficou mais de 500 dias refém dos terroristas do Hamas.