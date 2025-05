Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (12): Suspeito de comandar fraudes no INSS gastou R$ 11 milhões em imóveis e abriu 8 empresas em um mesmo dia. Governo vai começar a indenizar vítimas do esquema já no próximo pagamento. Brasil registra em 2023 o menor número de homicídios em 11 anos. Em Pequim, presidente Lula anuncia que a China vai investir R$ 27 bilhões no Brasil. Americanos e chineses fecham acordo provisório para a reduzir tarifas sobre produtos importados. No futebol, Palmeiras vence o clássico contra o São Paulo e se mantém no topo da tabela do Brasileirão. E todas as informações sobre o anúncio da contratação do italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira.