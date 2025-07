Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (12): Donald Trump anuncia tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia e do México; corpo de criança que caiu de cânion é cremado no Paraná, e parque reabre ao público na Serra Gaúcha; tubulação de água estoura e provoca vazamento em Minas Gerais; alimentos vencidos são transformados em biocombustível para veículos no interior de SP. E veja também: RECORD transmite Corinthians e Red Bull Bragantino, direto da Neo Química Arena, neste domingo (13).