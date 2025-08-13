Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (12): Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que plano de apoio a exportadores está pronto e será apresentado nesta quarta-feira (13). Governo dos EUA faz novas críticas ao ministro Alexandre de Moraes e diz que os direitos humanos no Brasil pioraram. INSS suspende instituição financeira suspeita de manipular atendimento a aposentados e pensionistas. Puxada pela alta na conta de luz, inflação avança, mas abaixo da expectativa para julho. Explosão em fábrica deixa nove mortos na região metropolitana de Curitiba. E o Jornal da Record faz um balanço do 1º turno do Brasileirão e projeta o que vem por aí na reta final do campeonato.