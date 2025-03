Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (13): Ministro Cristiano Zanin marca data para primeira turma do STF decidir se aceita denúncia contra ex-presidente Bolsonaro e mais oito indiciados. Começam a valer nesta sexta (14) os cortes no imposto de importação para 11 tipos de alimentos. Congresso aprova conjunto de regras que libera emendas parlamentares. Donald Trump faz nova ameaça e agora pode taxar bebidas da Europa. Presidente da Rússia diz que concorda com um cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer discutir condições com os Estados Unidos. No dia seguinte ao temporal, os estragos causados pelas mais de 300 árvores que caíram em São Paulo. No futebol, Corinthians quer esquecer eliminação da libertadores para enfrentar o Palmeiras na final do Paulistão. Já o Alviverde e só pensa em vencer jogando em casa para chegar com vantagem ao jogo final.