Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (13): Presidente americano diz que Irã deve aceitar acordo nuclear antes que seja tarde demais. Líderes mundiais pedem calma para evitar aumento da violência no oriente médio. Aqui no Brasil, ex-ministro Gilson Machado é preso por ordem de Alexandre de Moraes, do Supremo. Já Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, é alvo de busca da Polícia Federal por tentativa de fuga. Número de analfabetos cai. Mesmo assim, mais de nove milhões de brasileiros ainda não sabem ler nem escrever. E no futebol, veja como ficou a tabela do Brasileirão depois de mais uma rodada de jogos.