Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (13): Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia. Polícia prende integrantes de quadrilha que vendia doces com drogas na composição em São Paulo. Uma semana depois de tarifas americanas entrarem em vigor, governo apresenta plano de apoio a exportadores afetados. Medidas incluem adiamento de impostos e compra de produtos. Em troca, empresas devem evitar demissões. Projeto de lei que aumenta pena para abuso de menores na internet avança na Câmara dos Deputados. Ministro do Supremo Edson Fachin é eleito novo presidente da corte. Posse acontece apenas no final de setembro. Em 40 anos, Brasil perde área natural maior que o território da Bolívia. A dois dias de encontro com Putin, Donald Trump promete consequências severas, caso a Rússia não concorde com cessar-fogo.