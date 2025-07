Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (14): Procuradoria-Geral da República pede a condenação de Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe. Na coluna de política, a articulação do governo brasileiro contra as tarifas de Donald Trump. Vice-presidente Geraldo Alckmin assume comitê e define os primeiros passos para lidar com a crise. Presidente americano ameaça taxar a Rússia em 100%, caso o país não aceite acordo de paz com a Ucrânia. Aqui no Brasil, governo lança cadastro nacional para rastrear celulares roubados. São Paulo registra 47 novos ataques a ônibus em menos de 24 horas. E no futebol tudo sobre a rodada que marcou o recomeço do Campeonato Brasileiro.