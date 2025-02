Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/02/2025

Veja a edição completa do JR deste sábado (15) com os seguintes destaques: Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo. Pesquisa mostra que 62% dos brasileiros acham que Lula não deveria tentar a reeleição. Terroristas do Hamas cumprem nova etapa do acordo e libertam mais três reféns. E, no futebol, a expectativa para Palmeiras X São Paulo na tela da RECORD.



