Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/03/2025

Veja a edição completa do JR deste sábado (15) com os seguintes destaques: Médico é suspeito de vender atestados falsos a funcionários de empresas em São Paulo. Jornal da Record explica por que o preço do ovo disparou em fevereiro. Estados Unidos fazem ataques em grande escala contra rebeldes houthis no Iêmen. E, no futebol, as decisões dos campeonatos estaduais pelo país.



