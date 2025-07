Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (15): Reunião de conciliação sobre o IOF termina sem acordo entre governo e Congresso. Crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República podem condenar ex-presidente Jair Bolsonaro a 43 anos de prisão. Baixa adesão faz INSS convocar aposentados para pedir a devolução de descontos ilegais. Na coluna de política, câmara de comércio dos Estados Unidos faz apelo por diálogo na taxação de produtos brasileiros. Em Brasília, empresários pedem que governo negocie o adiamento da tarifa de 50%. E no Brasileirão, tem duelo entre os técnicos do Fluminense e do Cruzeiro para esquentar a próxima rodada.