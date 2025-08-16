Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (15): Polícia investiga se Hytalo Santos cometeu crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. Especialistas alertam para a falta de segurança nas redes sociais quando o assunto é a exposição de menores. Menino de 7 anos é atingido por bala perdida dentro da escola, durante a aula de Educação Física, no Rio de Janeiro. Donald Trump e Vladimir Putin participam de encontro histórico para discutir cessar-fogo na Ucrânia. Ministro do Supremo, Cristiano Zanin, marca data para julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus. E o Jornal da Record informa: desemprego atinge a menor taxa da série histórica em 18 estados brasileiros.