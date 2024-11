Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/10/2024 Cerca de 158 mil imóveis estão no quinto dia sem energia elétrica, em São Paulo. Quatro pessoas são presas suspeitas de aliciar as chamadas ‘mulas do tráfico’.

Íntegras|Do R7 16/10/2024 - 02h06 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h06 )

